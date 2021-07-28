Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику

Россия организовала дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он пояснил, что ситуация в Афганистане «требует принятия надлежащих мер» и такая работа уже ведётся.

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По словам Шойгу, поспешный вывод из Афганистана иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, а также всплеск активности террористов.

Накануне сообщалось, что порядка 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трёхстороннем учении в Таджикистане, которое пройдет в 20 километрах от границы с Афганистаном, передает RT.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее объяснил, зачем усиливают российскую военную базу в Таджикистане и для чего России переговоры с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ).


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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:АфганистанТаджикистан
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