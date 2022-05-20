Шойгу анонсировал создание 12 новых воинских частей в Западном военном округе

Двенадцать новых воинских частей и подразделений появятся в Западном военном округе, их сформируют на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Министр в ходе коллегии военного ведомства отметил, что в зоне ответственности ЗВО «продолжает нарастать напряженность», и Минобороны намерено принимать «меры адекватного противодействия».

«В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — цитирует Шойгу РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеМинобороны РФСергей Шойгу
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