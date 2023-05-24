Шойгу: Россия будет жестко и оперативно отвечать на теракты Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об уничтожении 70 украинских диверсантов в Белгородской области. Такое заявление он сделал на заседании коллегии Минобороны.

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Шойгу заверил, что российская армия будет жестко и оперативно реагировать на действия украинской стороны.

В понедельник, 22 мая, диверсанты ВСУ проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции.

Восемь мирных граждан получили ранения в результате атаки украинской ДРГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородВСУ

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