Шойгу: Россия будет жестко и оперативно отвечать на теракты Украины
24 мая 202313:36
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об уничтожении 70 украинских диверсантов в Белгородской области. Такое заявление он сделал на заседании коллегии Минобороны.
Шойгу заверил, что российская армия будет жестко и оперативно реагировать на действия украинской стороны.
В понедельник, 22 мая, диверсанты ВСУ проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции.
Восемь мирных граждан получили ранения в результате атаки украинской ДРГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru