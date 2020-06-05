Северный флот РФ взял под наблюдение французский фрегат «Аквитания» в Баренцевом море

Силы российского Северного флота наблюдают за действиями французского фрегата «Аквитания», зашедшего в пятницу, 5 июня, в Баренцево море. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

В начале мая Северный флот также взял под наблюдение группу кораблей НАТО, зашедших в Баренцево море.

Адмирал назвал корабли НАТО в Баренцевом море угрозой для России

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН назвал угрозой безопасности России корабли НАТО в Баренцевом море и призвал принять соответствующие меры по защите.

«Мы должны следить, потому что любое проявление военной силы у наших границ это всегда угроза безопасности Российской Федерации и мы должны соответствующие меры принимать по защите. Другое дело, что надводным силам НАТО, в том составе, в котором они там находятся, действительно, кроме как демонстрации силы, другую задачу не решить», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Ласточкин
ТЕГИ:НАТОСеверный Флот
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