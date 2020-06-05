Северный флот РФ взял под наблюдение французский фрегат «Аквитания» в Баренцевом море

Силы российского Северного флота наблюдают за действиями французского фрегата «Аквитания», зашедшего в пятницу, 5 июня, в Баренцево море. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

В начале мая Северный флот также взял под наблюдение группу кораблей НАТО, зашедших в Баренцево море.