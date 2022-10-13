Миронов назвал паникерами уехавших из-за мобилизации россиян
Депутат Сергей Миронов назвал уехавших за границу военнообязанных паникерами, которые теперь будут состоять на «особом учёте». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, 90% покинувших Россию мужчин не подлежали призыву из-за того, что они не служили.
«Это трусливые идиоты, потому что побежали, как тараканы, просто паникёры. Они вообще не служили, а не служивших сейчас не призывают в рамках частичной мобилизации. Никто бы их не тронул. Есть информация, что многие возвращаются, поняв, что вообще-то они психанули. Они же были уверены, что 30 сентября будет объявлена повальная мобилизация. Ну и чего, дураки, кто вас там ждал, кому вы там нужны?», - удивляется Миронов
По словам политика, паспортный контроль на границе никто не отменял, поэтому военнообязанные, которые уехали, даже если не получили повестку, в военкоматах теперь будут на особом учёте.
«Должна быть такая информация, что человек не готов выполнять обязанности гражданина Российской Федерации», - подытожил Миронов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводил слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, россияне, покинувшие страну на фоне объявления частичной мобилизации, вернутся обратно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- «Локомотив» назначил Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера
- Миронов назвал паникерами уехавших из-за мобилизации россиян
- МИД РФ: Резолюция ГА ООН по Украине нацелена на затягивание конфликта
- «Человек может резко пожелтеть»: терапевт предупредила об опасности парацетамола
- Глава Херсонской области попросил российские власти помочь с выездом жителей
- Минобороны РФ вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих
- Песков: несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке»
- Эстония отправит на Украину новую партию боеприпасов и военного снаряжения
- Олег Гаркуша: Никогда не читаю сценарии на съемках в кино
- Зеленский в очередной раз исключил возможность переговоров с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru