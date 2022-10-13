Миронов назвал паникерами уехавших из-за мобилизации россиян

«Это трусливые идиоты, потому что побежали, как тараканы, просто паникёры. Они вообще не служили, а не служивших сейчас не призывают в рамках частичной мобилизации. Никто бы их не тронул. Есть информация, что многие возвращаются, поняв, что вообще-то они психанули. Они же были уверены, что 30 сентября будет объявлена повальная мобилизация. Ну и чего, дураки, кто вас там ждал, кому вы там нужны?», - удивляется Миронов

По словам политика, паспортный контроль на границе никто не отменял, поэтому военнообязанные, которые уехали, даже если не получили повестку, в военкоматах теперь будут на особом учёте.

«Должна быть такая информация, что человек не готов выполнять обязанности гражданина Российской Федерации», - подытожил Миронов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводил слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, россияне, покинувшие страну на фоне объявления частичной мобилизации, вернутся обратно.

