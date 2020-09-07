Сербия вызвала российского посла из-за поста Захаровой

Глава сербской дипломатии Ивица Дачич отметил, что эта запись создала «ненужное напряжение» в двусторонних отношениях. Дипломат ответил, что перед беседой с послом ему позвонил министр иностранных дел России Сергей Лавров, что было особенно важно для Белграда в сложившейся ситуации.

Скандал вызвал комментарий Захаровой к фотографии, на которой президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле напротив президента США Дональда Трампа. Захарова в связи с этим выложила кадр из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

В Белграде обиделись на этот пост. Вучич заявил о «примитивизме и невоспитанности» в содержании записи. Захарова позже извинилась, отметив, что её публикацию неверно истолковали. Представитель российского МИД утверждает, что таким образом хотела указать на высокомерное отношение американских чиновников, в данном случае выразившееся в «протокольной уловке». Удалять нашумевшую запись она не стала.

