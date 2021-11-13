Самолеты ВКС вылетели для сопровождения воздушных разведчиков НАТО над Черным морем

«Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В Минобороны заявили, что продолжают вести мониторинг военной активности США в Черноморском регионе, пишет Газета.ru.

Ранее, 10 ноября американский самолет разведки Е-8C на 35 км приблизился к российской границе. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

