Самолеты ВКС вылетели для сопровождения воздушных разведчиков НАТО над Черным морем
Разведывательные самолеты НАТО четыре раза совершали полеты над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.
«Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В Минобороны заявили, что продолжают вести мониторинг военной активности США в Черноморском регионе, пишет Газета.ru.
Ранее, 10 ноября американский самолет разведки Е-8C на 35 км приблизился к российской границе. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
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