Самолеты ВКС РФ с «Кинжалом» пролетели над Балтийским морем

В ходе мероприятий экипажи выполнили дозаправку топливом в воздухе. Полеты осуществлялись в соответствии с международным правом, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», - отметил он.

На прошлой неделе российский истребитель Су-30 сопроводил три британских самолета над акваторией Чёрного моря, передает «Радиоточка НСН».

