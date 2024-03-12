Самолеты ВКС РФ с «Кинжалом» пролетели над Балтийским морем
Бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановые полеты над Балтийским и Каспийскими морями с комплексом «Кинжал», сообщило Министерство обороны РФ.
В ходе мероприятий экипажи выполнили дозаправку топливом в воздухе. Полеты осуществлялись в соответствии с международным правом, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», - отметил он.
На прошлой неделе российский истребитель Су-30 сопроводил три британских самолета над акваторией Чёрного моря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС поддержало предложенный США план перемирия в Газе
- СМИ: режиссер Кристофер Нолан начал работу над новым фильмом
- ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Курской области
- Politico: США объявят об отправке Украине ракет ATACMS на $300 млн
- Студенческий ТЭФИ пройдет в Челябинске
- Минобороны: ВСУ потеряли 234 человека при попытке прорыва границы РФ
- Самолеты ВКС РФ с «Кинжалом» пролетели над Балтийским морем
- Житель Брянской области погиб в результате подрыва на мине
- Глава ЦРУ допустил начало переговоров РФ и Украины через год
- Мошенники украли у актрисы Тамары Абросимовой 477 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru