Самолеты ВКС РФ с «Кинжалом» пролетели над Балтийским морем

Бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановые полеты над Балтийским и Каспийскими морями с комплексом «Кинжал», сообщило Министерство обороны РФ.

Российский Су-27 сопроводил три самолета ВКС Франции в Черном море

В ходе мероприятий экипажи выполнили дозаправку топливом в воздухе. Полеты осуществлялись в соответствии с международным правом, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», - отметил он.

На прошлой неделе российский истребитель Су-30 сопроводил три британских самолета над акваторией Чёрного моря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Балтийское МореРоссийская АвиацияВКС РФ

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