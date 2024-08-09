Сальдо: При попытке высадиться на Кинбурнской косе ликвидированы 12 бойцов ВСУ
Три лодки с украинскими диверсантами уничтожили в Херсонской области, ликвидированы 12 боевиков. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Сегодня около четырех часов утра наши военные и казаки-добровольцы отбили попытку украинских формирований высадиться на Кинбурнской косе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, ВСУ пытались проникнуть на территорию региона на четырех быстроходных десантных лодках с 16 бойцами. Одно судно подорвалось на мине, подходя к берегу, еще два уничтожили артиллерией и ракетой ПТУР.
«Одна лодка ушла. Всего ликвидировано 12 украинских боевиков», — подчеркнул Сальдо.
Ночью 6 августа ВСУ на 12 катерах пытались высадиться на Тендровской косе, три лодки уничтожили вместе с экипажами, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru