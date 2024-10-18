Рютте: НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией

По его словам, уже было значительно усилено присутствие НАТО на восточном фланге, а также укреплено воздушное патрулирование.

«Союзники обеспечат ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», - заключил он.

Ранее Рютте заявил, что НАТО создаст новую долгосрочную стратегию отношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».