Рютте: НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией
18 октября 202414:13
Североатлантический альянс продолжит укрепление своего присутствия у границ с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
По его словам, уже было значительно усилено присутствие НАТО на восточном фланге, а также укреплено воздушное патрулирование.
«Союзники обеспечат ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», - заключил он.
Ранее Рютте заявил, что НАТО создаст новую долгосрочную стратегию отношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru