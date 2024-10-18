Рютте: НАТО продолжит укрепление присутствия у границ с Россией

Североатлантический альянс продолжит укрепление своего присутствия у границ с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

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По его словам, уже было значительно усилено присутствие НАТО на восточном фланге, а также укреплено воздушное патрулирование.

«Союзники обеспечат ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном 5-го поколения F-35», - заключил он.

Ранее Рютте заявил, что НАТО создаст новую долгосрочную стратегию отношений с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияНАТОМарк Рютте

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