«Ростех» поставил в ВС беспроводные устройства громкоговорящей связи
Завод «Октава» холдинга «РТ-Капитал» (входит в «Ростех») поставил в российские войска беспроводные устройства громкоговорящей связи (УГС-1) для работы в экстремальных условиях. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения», — отмечается в сообщении.
УГС-1 — портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи и способное вести прием и передачу звука на расстоянии до 10 метров от базового блока. Разработка способна функционировать в закрытых зонах с тяжелыми условиями: при сильных акустических шумах, электрических помехах, температуре от минус 10 до плюс 45 градусов. Кроме того, устройство может работать под воздействием осадков, запыленности и агрессивных химических соединений. УГС действует до 20 часов в режиме разговора.
Ранее «Ростех» начал поставки в войска первых самоходных артиллерийских установок «Флокс», напоминает RT. Орудие калибра 120 мм создали на шасси защищенной машины повышенной проходимости, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru