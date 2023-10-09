«Ростех» поставил в ВС беспроводные устройства громкоговорящей связи

«Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения», — отмечается в сообщении.

УГС-1 — портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи и способное вести прием и передачу звука на расстоянии до 10 метров от базового блока. Разработка способна функционировать в закрытых зонах с тяжелыми условиями: при сильных акустических шумах, электрических помехах, температуре от минус 10 до плюс 45 градусов. Кроме того, устройство может работать под воздействием осадков, запыленности и агрессивных химических соединений. УГС действует до 20 часов в режиме разговора.

Ранее «Ростех» начал поставки в войска первых самоходных артиллерийских установок «Флокс», напоминает RT. Орудие калибра 120 мм создали на шасси защищенной машины повышенной проходимости, пишет Ura.ru.

