«Ростех» передал ВС России модернизированный самолет А-50У
Входящие в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация передали российским войскам модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
«В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику», — указано в сообщении.
Как отметили в «Ростехе, машина может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей одновременно. В самолете применили современную аппаратуру, что снизило вес воздушного судна, увеличило дальность полета и время нахождения в воздухе. Кроме того, модернизированный А-50У получил новую электронику, большие ЖК-мониторы, пилотажно-навигационный комплекс.
Самолет модернизировали в рамках программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной гособоронзаказом.
Ранее «Ростех» отправил в Вооруженные силы РФ первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С», напоминает телеканал «360».
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