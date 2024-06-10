«Ростех» передал Минобороны новую партию Як-130
Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в «Ростех») Иркутский авиационный завод передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом заявила пресс-служба госкорпорации.
«Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту постоянной дислокации», — отмечается в сообщении.
Самолет Як-130 был разработан ПАО «Яковлев». Воздушное судно отличается маневренностью и оснащено современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Самолет используют в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС, Як-130 позволяет обучать пилотов боевых машин поколения «4+» и «5» и может успешно применяться для подготовки в приближенных к боевой обстановке условиях.
Ранее «Ростех» сообщил, что входящий в корпорацию холдинг «Высокоточные комплексы» создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша», напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru