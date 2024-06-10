«Ростех» передал Минобороны новую партию Як-130

«Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту постоянной дислокации», — отмечается в сообщении.

Самолет Як-130 был разработан ПАО «Яковлев». Воздушное судно отличается маневренностью и оснащено современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Самолет используют в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС, Як-130 позволяет обучать пилотов боевых машин поколения «4+» и «5» и может успешно применяться для подготовки в приближенных к боевой обстановке условиях.

Ранее «Ростех» сообщил, что входящий в корпорацию холдинг «Высокоточные комплексы» создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша», напоминает Ura.ru.

