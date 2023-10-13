«Ростех» досрочно поставил в войска интеллектуальные системы минирования
Госкорпорация «Ростех» досрочно поставила российским военным комплексы инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие». Об этом сообщила пресс-служба организации.
В состав ИСДМ входят боевая и транспортно-заряжающая машины, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Для минирования применяются боеприпасы с двигателем на твердом топливе с различными типами мин. Система позволяет дистанционно готовить залпы, вводить данные полетного задания, параметры самоликвидации мин. Также «Земледелие» может в автоматическом режиме наносить удары по расчетным точкам прицеливания, получать координаты падения снарядов и передавать их военным.
По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, ИСДМ может с высокой скоростью устанавливать интеллектуальные минные заграждения в том числе в труднодоступных районах.
«При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий», — указал Оздоев.
Ранее в «Ростехе» сообщили, что российским войскам передали получат вторую в 2023 году партию новых бомбардировщиков Су-34, напоминает телеканал «360». Самолеты прошли полный комплекс наземных и летных испытаний, отмечает RT.
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