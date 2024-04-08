«Ростех» начал производить порох из древесной целлюлозы
Предприятия госкорпорации «Ростех» в 2023 году начали производить из древесной и льняной целлюлозы порох для боеприпасов, который не уступает традиционному продукту из хлопкового сырья. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии организации Бекхан Оздоев в беседе с ТАСС.
По его словам, специалисты «Ростеха» совершенствуют производственный процесс, в том числе применяют альтернативные виды сырья. Оздоев подчеркнул, что результаты изготовления пороха из древесной и льняной целлюлозы позитивные.
«Комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет», — указал индустриальный директор.
В перспективе доля нового сырья в производстве порохов может вырасти до 60-70%.
Ранее «Ростех» сообщил, что российские военные в рамках исполнения гособоронзаказа получили новую партию БМП-3, напоминает RT.
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