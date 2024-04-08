«Ростех» начал производить порох из древесной целлюлозы

По его словам, специалисты «Ростеха» совершенствуют производственный процесс, в том числе применяют альтернативные виды сырья. Оздоев подчеркнул, что результаты изготовления пороха из древесной и льняной целлюлозы позитивные.

«Комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет», — указал индустриальный директор.

В перспективе доля нового сырья в производстве порохов может вырасти до 60-70%.

Ранее «Ростех» сообщил, что российские военные в рамках исполнения гособоронзаказа получили новую партию БМП-3, напоминает RT.

