«Ростех» на выставке World Defence Show 2024 покажет комплекс «Серп-ВС6»

Комплекс успешно противостоит в том числе FPV-дронам дальностью до пяти километров. Он способен глушить несколько БПЛА одновременно, в том числе летящих хаотично, с разных сторон.

«Серп-ВС6» функционирует в пассивном режиме, позволяя идентифицировать беспилотник и его оператора по сигналам управления. Приведение комплекса в рабочий режим занимает полчаса.

