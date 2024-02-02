«Ростех» на выставке World Defence Show 2024 покажет комплекс «Серп-ВС6»

«Ростех» на выставке вооружений World Defence Show 2024, которая пройдет в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля, представит комплекс противодействия беспилотникам «Серп-ВС6». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

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Комплекс успешно противостоит в том числе FPV-дронам дальностью до пяти километров. Он способен глушить несколько БПЛА одновременно, в том числе летящих хаотично, с разных сторон.

«Серп-ВС6» функционирует в пассивном режиме, позволяя идентифицировать беспилотник и его оператора по сигналам управления. Приведение комплекса в рабочий режим занимает полчаса.

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Фото: rostec.ru
ТЕГИ:ОружиеРостех

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