«Ростех»: Бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан

Российский бронежилет «Оберег» на испытаниях выдержал попадание винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан. Соответствующее видео опубликовала госкорпорация «Ростех».

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В ролике показаны сравнительные испытания трех бронежилетов класса защиты Бр5: представленного на рынке дешевого, нового поставляемого в хону специальной военной операции «Оберега», а также используемого украинской армией американского жилета. Только «Оберег» смог полностью выдержать обстрел всеми боеприпасами, в том числе 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70.

Как отметил директор производителя бронежилетов компании «Октава» (входит в «Ростех») Павел Павленко, госиспытания «вообще не предусматривают» выстрела из боеприпаса 8,6 на 70. При обстреле такая пуля не пробила плиту, оставив горку. С таким уровнем воздействия «Оберег» считается прошедшим испытания.

При этом американский образец показал самую низкую стойкость, отмечает телеканал «360». Его пробила даже пуля из «промежуточного» патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова.

В августе первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что российские военные в зоне СВО опробовали первую партию бронежилетов «Оберег» и «остались довольны», напоминает RT.

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Фото: rostec.ru
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