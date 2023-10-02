«Ростех»: Бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан

В ролике показаны сравнительные испытания трех бронежилетов класса защиты Бр5: представленного на рынке дешевого, нового поставляемого в хону специальной военной операции «Оберега», а также используемого украинской армией американского жилета. Только «Оберег» смог полностью выдержать обстрел всеми боеприпасами, в том числе 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70.

Как отметил директор производителя бронежилетов компании «Октава» (входит в «Ростех») Павел Павленко, госиспытания «вообще не предусматривают» выстрела из боеприпаса 8,6 на 70. При обстреле такая пуля не пробила плиту, оставив горку. С таким уровнем воздействия «Оберег» считается прошедшим испытания.

При этом американский образец показал самую низкую стойкость, отмечает телеканал «360». Его пробила даже пуля из «промежуточного» патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова.

В августе первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что российские военные в зоне СВО опробовали первую партию бронежилетов «Оберег» и «остались довольны», напоминает RT.

