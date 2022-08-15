Россия заключила оружейных контрактов на 16 млрд долларов

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что на протяжении последних лет Россия поддерживает портфель экспортных заказов на уровне более 50 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, за первые шесть месяцев текущего года было заключено контрактов на 16 млрд долларов.

«За первое полугодие текущего года новых контрактов было подписано на сумму более 16 млрд долларов США, что обеспечило текущий уровень портфеля в 57 млрд долларов США», - сказал Шугаев.

Ранее власти Филиппин отказались от покупки 16 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17 из-за опасений подпасть под санкции США, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияОружиеВооружение
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