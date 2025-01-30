Россия выделит 3,6 миллиарда рублей на выплаты детям военнослужащих

Российское правительство выделило более 3,6 млрд рублей на ежемесячные социальные выплаты детям военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен во время специальной военной операции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «ФедералПресс».

По данным документа, в 2025 году Минобороны будут направлены средства в размере до 3,68 миллиарда рублей на выполнение ежемесячных выплат в соответствии с указом президента РФ от 26 декабря 2024 года. Это решение было принято Владимиром Путиным в конце прошлого года.