Россия выделила Таджикистану $1 млн на укрепление границы с Афганистаном

Москва вошла в тройку мегаполисов мира с лучшей транспортной системой

Среднее время описания лучевых исследований в столице за пять лет сократилось в 18 раз

Помощники по уходу в Москве пройдут переобучение по новой уникальной программе

В столице за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков