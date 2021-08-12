Россия выделила Таджикистану $1 млн на укрепление границы с Афганистаном
Россия выделила Таджикистану 1,1 миллиона долларов на строительство пограничной заставы на границе с Афганистаном. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, российская сторона получила соответствующее обращение от партнеров, в ближайшее время планируется подписать соглашение в ходе переговоров на высшем уровне.
Сыромолотов отметил, что необходимо объединить политические силы страны для борьбы с терроризмом в Афганистане.
Замглавы МИД также рассказал, что российские военные круглосуточно проводят мониторинг ситуации на таджикско-афганской границе, используют средства воздушной и радиоэлектронной разведок.
Ранее на фоне обострения ситуации в Афганистане на российскую военную базу доставлены переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», автоматы «Калашникова» АК-12, пистолеты, а также современные снайперские винтовки и огнеметы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
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