Россия вооружится уникальными боевыми кораблями

В настоящее время, пишет Газета.ру, в прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» ведутся работы по созданию больших десантных кораблей проекта 11711. Многоцелевые фрегаты дальней морской зоны собираются на судостроительном заводе «Северная верфь». А уникальные корабли противоминной обороны строятся на Средне-Невском судостроительном заводе, добавил адмирал.

Он подчеркнул, что новые корабли будут выполнены из монолитного стеклопластика, а также будут отличаться своей прочностью, маневренностью и живучестью.

