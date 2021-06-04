Россия увеличила число пограничников в Армении

Отмечается, что Российская Федерация в рамках выполнения своих союзнических обязательств вносит существенный вклад в обеспечении безопасности Армении. Так, был увеличен численный состав российских погранвойск и выделены материально-технические и финансовые ресурсы.

Ранее представители России, Азербайджана и Армении провели в Москве трехсторонние консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

