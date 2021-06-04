Россия увеличила число пограничников в Армении
Россия увеличила состав российских погранвойск, осуществляющих службу в Армению. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Армении.
Отмечается, что Российская Федерация в рамках выполнения своих союзнических обязательств вносит существенный вклад в обеспечении безопасности Армении. Так, был увеличен численный состав российских погранвойск и выделены материально-технические и финансовые ресурсы.
Ранее представители России, Азербайджана и Армении провели в Москве трехсторонние консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- В Белоруссии осудили создателей Telegram-канала «Водители 97%»
- Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии «накатом» на Россию
- Россия увеличила число пограничников в Армении
- Россиянам вернули почти 1 млрд рублей по программе детского кешбэка
- В Сербии назвали результаты исследования «Спутника V» блестящими
- Москва заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестклимата
- Еврокомиссия объявила об антимонопольном расследовании в отношении Facebook
- Песков заявил, что график Путина возвращается в офлайн-режим
- СМИ: российскую теннисистку Сизикову задержали по подозрению в подставном матче
- Новак заявил об отсутствии в РФ дефицита топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru