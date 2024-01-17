Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий Global Firepower Index
Российские Вооруженные силы заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024. Ежегодный обзор размещен на сайте Global Firepower.
«На 2024 год Россия занимает 2-е место из 145 стран, рассматриваемых в ... обзоре GFP», — отмечается в сообщении.
ВС России присвоили индекс боевой мощи 0,0702, силы РФ уступают армии США, которая занимает первую строчку в рейтинге с индексом 0,0699. В Global Firepower уточнили, что идеальной считается оценка 0,0000.
В топ-5 сильнейших армий мира также вошли Китай, Индия, Южная Корея. Последнее, 145-е место в рейтинге заняли вооруженные силы Бутана.
При составлении списка учитывались более 60 факторов, в том числе финансовые показатели, географическое расположение стран, природные ресурсы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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