Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий Global Firepower Index

«На 2024 год Россия занимает 2-е место из 145 стран, рассматриваемых в ... обзоре GFP», — отмечается в сообщении.

ВС России присвоили индекс боевой мощи 0,0702, силы РФ уступают армии США, которая занимает первую строчку в рейтинге с индексом 0,0699. В Global Firepower уточнили, что идеальной считается оценка 0,0000.

В топ-5 сильнейших армий мира также вошли Китай, Индия, Южная Корея. Последнее, 145-е место в рейтинге заняли вооруженные силы Бутана.

При составлении списка учитывались более 60 факторов, в том числе финансовые показатели, географическое расположение стран, природные ресурсы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

