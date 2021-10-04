Россия провела первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки
4 октября 202108:57
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Об этом сообщает министерство обороны РФ.
«Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — цитируют сообщение Известия.
Ранее стало известно, что в случае успешного надводного пуска «Циркона» до конца текущего года состоится еще один, подводный, пуск ракеты, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru