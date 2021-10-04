Россия провела первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки

«Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — цитируют сообщение Известия.

Ранее стало известно, что в случае успешного надводного пуска «Циркона» до конца текущего года состоится еще один, подводный, пуск ракеты, пишет «Свободная пресса».

