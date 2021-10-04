Россия провела первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Об этом сообщает министерство обороны РФ.

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«Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — цитируют сообщение Известия.

Ранее стало известно, что в случае успешного надводного пуска «Циркона» до конца текущего года состоится еще один, подводный, пуск ракеты, пишет «Свободная пресса».

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