«Калашников» разработал укороченный автомат под патрон НАТО
13 августа 202315:12
Концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, передает РИА Новости.
Образец представлен в демоцентре «Калашникова». Автомат разработан под патроны НАТО 5,56 на 45 миллиметров.
Ранее концерн создал «длинную» версию АК-19 под этот же патрон.
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что усовершенствованная версия АК-12 может появиться в зоне спецоперации в 2023 году. Партию автоматов передали для работы в войсковой эксплуатации, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru