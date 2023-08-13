«Калашников» разработал укороченный автомат под патрон НАТО

Концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО, передает РИА Новости.

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Образец представлен в демоцентре «Калашникова». Автомат разработан под патроны НАТО 5,56 на 45 миллиметров.

Ранее концерн создал «длинную» версию АК-19 под этот же патрон.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что усовершенствованная версия АК-12 может появиться в зоне спецоперации в 2023 году. Партию автоматов передали для работы в войсковой эксплуатации, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеАвтоматКонцерн "калашников"

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