Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с китайским коллегой Лю Чжэньли

Лю Чжэньли был назначен на должность в марте.

Герасимов выразил уверенность, что опыт китайского коллеги поспособствует развитию армии КНР и расширению военного сотрудничества России и Китая. Как отметил глава Генштаба, координация усилий двух стран оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, пишет «Свободная пресса».

«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил России и Китая должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности. Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере», — подчеркнул Герасимов.

Кроме того, глава Генштаба пригласил коллегу посетить Россию «в удобное время».

