Начальник Генштаба Герасимов провел переговоры с китайским коллегой Лю Чжэньли
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры с главой Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Лю Чжэньли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Лю Чжэньли был назначен на должность в марте.
Герасимов выразил уверенность, что опыт китайского коллеги поспособствует развитию армии КНР и расширению военного сотрудничества России и Китая. Как отметил глава Генштаба, координация усилий двух стран оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, пишет «Свободная пресса».
«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил России и Китая должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности. Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере», — подчеркнул Герасимов.
Кроме того, глава Генштаба пригласил коллегу посетить Россию «в удобное время».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru