Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

Стратегия учитывает территории Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края, республик Карелия, Коми, Саха (Якутия).

В указе отмечается необходимость выполнения основных задач в сферах социального и экономического развития, а также развитие инфраструктуры, науки и технологий, международного сотрудничества в регионе. Кроме того, в документе указаны задачи по обеспечению военной и общественной безопасности, а также защиты населения и окружающей среды.

Согласно указу, в ближайшие 3 месяца правительство страны должно разработать план мероприятий по реализации стратегии.

