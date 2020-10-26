Путин подписал указ о стратегии развития Арктической зоны
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.
Стратегия учитывает территории Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края, республик Карелия, Коми, Саха (Якутия).
В указе отмечается необходимость выполнения основных задач в сферах социального и экономического развития, а также развитие инфраструктуры, науки и технологий, международного сотрудничества в регионе. Кроме того, в документе указаны задачи по обеспечению военной и общественной безопасности, а также защиты населения и окружающей среды.
Согласно указу, в ближайшие 3 месяца правительство страны должно разработать план мероприятий по реализации стратегии.
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