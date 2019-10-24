Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером

МИД Армении пока не получал ноту протеста от российского внешнеполитического ведомства в связи со срывом тендера на поставку оружия. Как пишет РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Как напоминает РИА ФАН, ранее стало известно, что Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом тендера на поставку оружия, в котором принимала участие российская компания ORSIS. Источник подчёркивает, что она адресована главе Минобороны Армении Давиду Тонояну. В документе отмечается, что заявка от России «была отклонена без веских на то причин», и армянская сторона безосновательно внесла компанию в список недобросовестных поставщиков.