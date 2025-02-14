Россия получила 45 тел погибших военных при обмене с Украиной
Москва и Киев провели новый обмен телами убитых военнослужащих. России переданы 45 погибших, Украина получила 757 тел, сообщил РБК представитель координационной группы Госдумы по вопросам военной операции, депутат Шамсаил Саралиев.
Таким образом, российская сторона передала Украине примерно в 17 раз больше тел военных, чем получила. Предыдущий обмен погибшими был проведен 24 января. Тогда России передали 49 военнослужащих.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале февраля РФ и Украина провели второй с начала текущего года обмен пленными по формуле 150 на 150. В качестве посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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