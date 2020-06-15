Россия подняла истребители на перехват бомбардировщиков США

Как подчеркнули в министерстве обороны России, факта нарушения российской границы со стороны самолетов США и НАТО зафиксировано не было. При этом Су-27 выполняли свой полет в строгом соответствии с международными правилами.



В свою очередь западная авиация выполняла свои полеты в рамках учений стран НАТО «Балтопс-2020».



В конце мая военно-морские силы США обнародовали видеозапись перехвата над Средиземным морем самолета-разведчика Poseidon P-8A — его сопроводили два российских истребителя Су-35. При этом американские военные пожаловались, что российские пилоты вели себя опасно и непрофессионально.

