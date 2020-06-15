Россия подняла истребители на перехват бомбардировщиков США

Воздушно-космические силы России подняли в воздух истребители Су-27 для сопровождения над Балтийским морем стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.

Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Как подчеркнули в министерстве обороны России, факта нарушения российской границы со стороны самолетов США и НАТО зафиксировано не было. При этом Су-27 выполняли свой полет в строгом соответствии с международными правилами.

В свою очередь западная авиация выполняла свои полеты в рамках учений стран НАТО «Балтопс-2020».

В конце мая военно-морские силы США обнародовали видеозапись перехвата над Средиземным морем самолета-разведчика Poseidon P-8A — его сопроводили два российских истребителя Су-35. При этом американские военные пожаловались, что российские пилоты вели себя опасно и непрофессионально.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:ВКС РФСШАНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры