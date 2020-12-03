Россия ответила на обвинения НАТО в наращивании военной мощи
НАТО прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в Крыму для наращивания своего присутствия в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Сергея Цекова.
Так он отреагировал на обвинения генсека альянса Йенса Столтенберга в наращивании российской военной мощи в Крыму и Черном море. «Российские действия предпринимаются исключительно в ответ на такую агрессивную политику НАТО», - отметил сенатор.
Подобные выпады альянса в адрес России связаны с тем, что НАТО необходимо обосновать увеличение своих затрат на оборону, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, нужно выбрать, кого обозначить в качестве потенциального врага.
Напомним, в отчете НАТО сообщалось, что Россия продолжает «напористую политику и агрессивные действия».
Как следует из документа, это препятствует конструктивному диалогу. отмечается, что «Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии.
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