Россия ответила на обвинения НАТО в наращивании военной мощи

НАТО прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в Крыму для наращивания своего присутствия в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Сергея Цекова.

Так он отреагировал на обвинения генсека альянса Йенса Столтенберга в наращивании российской военной мощи в Крыму и Черном море. «Российские действия предпринимаются исключительно в ответ на такую агрессивную политику НАТО», - отметил сенатор.

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Подобные выпады альянса в адрес России связаны с тем, что НАТО необходимо обосновать увеличение своих затрат на оборону, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, нужно выбрать, кого обозначить в качестве потенциального врага.

Напомним, в отчете НАТО сообщалось, что Россия продолжает «напористую политику и агрессивные действия».

Как следует из документа, это препятствует конструктивному диалогу. отмечается, что «Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Черное МореНАТО
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