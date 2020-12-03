Россия ответила на обвинения НАТО в наращивании военной мощи

Подобные выпады альянса в адрес России связаны с тем, что НАТО необходимо обосновать увеличение своих затрат на оборону, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, нужно выбрать, кого обозначить в качестве потенциального врага.

Напомним, в отчете НАТО сообщалось, что Россия продолжает «напористую политику и агрессивные действия».

Как следует из документа, это препятствует конструктивному диалогу. отмечается, что «Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии.

