Россия отправила на орбиту «Союз-2.1а» с военным спутником

Военно-космические силы (ВКС) России подняли на орбиту ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1а», информирует ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

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Космические войска ВКС РФ осуществили пуск в 10.00 (мск) 5 февраля. Ракета стартовала с пусковой установки № 4 космодрома Плесецк в Архангельской области, уточняет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что в концe 2025 года планируется подготовить к запуску разгонный блок (РБ) «Фрегат-СБУ», который создан для новой ракеты-носителя «Союз-5».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияАрмияКосмосРакета-носитель
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