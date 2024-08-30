Россия открыла новый наблюдательный пост в провинции Эль-Кунейтра в Сирии

Наблюдательный пост российской военной полиции был дополнительно открыт в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии «Браво» зоны разъединения между вооруженными силами Израиля и Сирии. Об этом сообщил капитан первого ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Игнасюк пояснил, что данный шаг направлен на снижение напряженности в регионе и контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между конфликтующими сторонами.

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В октябре 2015 года Россия по запросу сирийского правительства начала военную операцию в регионе, цель которой заключалась в ликвидации террористических группировок. Операция продолжалась до 2018 года.

К концу 2017 года большая часть российских военных сил была выведена из Сирии. В стране остались лишь подразделения, размещенные на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Эти базы, расположенные на побережье Средиземного моря на западе Сирии, арендуются Москвой на срок 49 лет, передает «Радиоточка НСН».

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