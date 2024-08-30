Россия открыла новый наблюдательный пост в провинции Эль-Кунейтра в Сирии

Наблюдательный пост российской военной полиции был дополнительно открыт в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии «Браво» зоны разъединения между вооруженными силами Израиля и Сирии. Об этом сообщил капитан первого ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Игнасюк пояснил, что данный шаг направлен на снижение напряженности в регионе и контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между конфликтующими сторонами.