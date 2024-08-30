Россия открыла новый наблюдательный пост в провинции Эль-Кунейтра в Сирии
Наблюдательный пост российской военной полиции был дополнительно открыт в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии «Браво» зоны разъединения между вооруженными силами Израиля и Сирии. Об этом сообщил капитан первого ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Игнасюк пояснил, что данный шаг направлен на снижение напряженности в регионе и контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между конфликтующими сторонами.
В октябре 2015 года Россия по запросу сирийского правительства начала военную операцию в регионе, цель которой заключалась в ликвидации террористических группировок. Операция продолжалась до 2018 года.
К концу 2017 года большая часть российских военных сил была выведена из Сирии. В стране остались лишь подразделения, размещенные на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Эти базы, расположенные на побережье Средиземного моря на западе Сирии, арендуются Москвой на срок 49 лет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия открыла новый наблюдательный пост в провинции Эль-Кунейтра в Сирии
- И.о. командира авиации Украины стал глава командования «Центр» Кривоножко
- Италия и ЕБРР выделят €200 млн на восстановление электросетей Украины
- В США обнаружили обломки самолета и останки пассажира спустя 17 лет
- Маск допустил, что ограничит свои поездки после ареста Дурова
- Число погибших при обстреле Белгорода и района увеличилось до пяти человек
- Пловец Андрей Калина принес России первое золото на Паралимпиаде в Париже
- Собянин: Оплата по СБП стала доступна во всех кассах метрополитена
- СФ подготовит проект об ответственности за имитацию акцизных марок на алкоголь
- Трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru