Шойгу опробовал на танке трассу для Армейских международных игр

Министр обороны России Сергей Шойгу на новом российском танке Т-80БВМ опробовал трассу для танкового биатлона, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Отмечается, что министр проехал по трассе протяженностью свыше 4 км, подготовленной для состязаний танковых экипажей в рамках Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021).

Глава Минобороны высоко оценил готовность инфраструктуры подмосковного Алабина к проведению международных соревнований.

«Танковый биатлон» состоится на полигоне Алабино 22 августа-4 сентября, в состязаниях примут участие команды из более чем 20 стран, напоминает RT.

