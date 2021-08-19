Шойгу опробовал на танке трассу для Армейских международных игр
Министр обороны России Сергей Шойгу на новом российском танке Т-80БВМ опробовал трассу для танкового биатлона, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Отмечается, что министр проехал по трассе протяженностью свыше 4 км, подготовленной для состязаний танковых экипажей в рамках Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021).
Глава Минобороны высоко оценил готовность инфраструктуры подмосковного Алабина к проведению международных соревнований.
«Танковый биатлон» состоится на полигоне Алабино 22 августа-4 сентября, в состязаниях примут участие команды из более чем 20 стран, напоминает RT.
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