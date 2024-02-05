Россия, Китай и Иран проведут совместные морские учения

По его словам, для Исламской республики маневры будут проводиться с целью отработки ситуаций по обеспечению «безопасности интересов и экономических ресурсов», как Ирана, так и стран региона Ближнего и Среднего Востока.

«Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая», - заключил Ирани.

Ранее глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика будет участвовать в учениях НАТО Swift Response, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».