Россия, Китай и Иран проведут совместные морские учения

Командующий ВМС иранской армии Шахрам Ирани заявил, что Иран, Россия и Китай проведут в марте совместные военные морские учения, сообщает РИА Новости.

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По его словам, для Исламской республики маневры будут проводиться с целью отработки ситуаций по обеспечению «безопасности интересов и экономических ресурсов», как Ирана, так и стран региона Ближнего и Среднего Востока.

«Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая», - заключил Ирани.

Ранее глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика будет участвовать в учениях НАТО Swift Response, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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