Россия и Турция заключили контракт на поставку второго комплекта С-400

Россия заключила с Турцией контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400. Об этом рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе военно-технического форума «Армия-2020» 23 августа.

«Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — приводит цитату Михеева РИА Новости.

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Ранее стало известно, что в Конгресс США внесен законопроект, предлагающий ввести санкции против Турции за покупку российских С-400.

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. В США резко осудили сотрудничество Москвы и Анкары и предложили президенту Реджепу Тиапу Эродогану приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ВооружениеТурцияРоссияС-400
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