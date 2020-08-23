Россия и Турция заключили контракт на поставку второго комплекта С-400
Россия заключила с Турцией контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400. Об этом рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе военно-технического форума «Армия-2020» 23 августа.
«Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — приводит цитату Михеева РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Конгресс США внесен законопроект, предлагающий ввести санкции против Турции за покупку российских С-400.
Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. В США резко осудили сотрудничество Москвы и Анкары и предложили президенту Реджепу Тиапу Эродогану приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
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