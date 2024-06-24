Россия и Камбоджа впервые подписали военное соглашение

Сухопутные войска России и Королевская армия Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом пишет портал Khmer Times.

Москва и Гуанчжоу заключили Меморандум о взаимопонимании

Документ стал первым в истории военным соглашением между государствами. Меморандум нацелен на укрепление и расширение двусторонних связей, «чтобы сделать их более тесными, долговременными и доверительными» на основе равенства и взаимной выгоды.

Россия и Камбоджа высоко оценивают военное сотрудничество и намерены укреплять взаимодействие между армиями.

Ранее РФ подписала договор о стратегическом партнерстве с КНДР, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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