Россия и Камбоджа впервые подписали военное соглашение

Документ стал первым в истории военным соглашением между государствами. Меморандум нацелен на укрепление и расширение двусторонних связей, «чтобы сделать их более тесными, долговременными и доверительными» на основе равенства и взаимной выгоды.

Россия и Камбоджа высоко оценивают военное сотрудничество и намерены укреплять взаимодействие между армиями.

Ранее РФ подписала договор о стратегическом партнерстве с КНДР, напоминает «Свободная пресса».

