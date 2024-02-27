Москва и Гуанчжоу заключили Меморандум о взаимопонимании

Институт городских инноваций Гуанчжоу (Китай) и Аналитический центр Москвы заключили Меморандум о взаимопонимании. Он направлен на развитие двусторонних партнерских отношений в области устойчивого развития городов и городских исследований. Об этом заявила министр московского правительства, глава столичного Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, одним из важнейших направлений станет научно-исследовательское сотрудничество, разработка совместных докладов и рейтингов по устойчивому развитию городов и их экономик. На первом этапе планируется подготовка совместного исследования климатической повестки мегаполисов стран БРИКС.

В декабре 2023 года Департамент экономической политики и развития города Москвы представил рейтинг-доклад «Климатическая повестка городов мира» на Климатической конференции ООН, отметила Багреева. Он был высоко оценен экспертами в сфере устойчивого развития, в том числе от Института Гуанчжоу. Ожидается, что результаты будут представлены в рамках мероприятий председательства России в объединении БРИКС в 2024 году, добавила она.

Также сотрудничество Москвы и Гуанчжоу предполагает совместный доклад по глобальным мегатрендам городского развития в конце 2024 года и прочие исследования.

Также стороны обменяются ведущими практиками и решениями в области устойчивого развития городов, проведут презентации проектов, стратегий и практик Москвы в сфере реализации повестки устойчивого развития и внедрения городских инноваций. Самые успешные кейсы попадут в базу данных Международной премии Гуанчжоу. Также стороны планируют участие в мероприятиях друг друга и проведение совместных проектов, касающихся устойчивого развития и городских исследований.

«Между нашими странами на межгосударственном уровне проходит большое количество совместных мероприятий. Мы также считаем важным укреплять связи и усиливать сотрудничество между городами. Мы высоко ценим успехи Москвы, особенно в сфере цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Эти достижения стоят того, чтобы их перенимать», – отметил президент Института Гуанчжоу по городским инновациям, заместитель руководителя Офиса иностранных дел Муниципалитета Гуанчжоу Куан Чанпин.

Багреева отметила, что заключенный Меморандум о взаимопонимании поспособствует последующему развитию российско-китайского межмуниципального сотрудничества.

