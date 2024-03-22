Россию призвали массово производить лазерное оружие для борьбы с БПЛА

«Нам эти лазеры были нужны еще позавчера. Но у нас мучаются всякими "звездными войнами"», - сказал Храмчихин.

Эксперт подчеркнул, что теоретически Североатлантический альянс может поставить Киеву любое оружие, кроме ядерного. Он подчеркнул, что в случае передачи лазерной установки Украине России было бы очень интересно перехватить такую установку, после чего изучить ее.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства БПЛА и эксплуатации аппаратов весом до 30 кг стартует в России с 1 апреля, передает «Радиоточка НСН».

