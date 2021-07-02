Россию обвинили в провале Украины на мировом рынке вооружений

Бадрак привел в пример переговоры Украины и Индии по вопросам поставок. Эксперт уверен, что Россия взаимодействует с военными ведомствами Индии и убеждает отказаться от контракта.

В свою очередь, по мнению вице-премьера и министра Украины по вопросам интеграции этой страны в ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина потеряла «моральное превосходство» в глазах Евросоюза. Правильнее сказать, у людей спадает с глаз пелена и исчезает иллюзия собственного превосходства, передает «Свободная пресса».

