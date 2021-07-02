Россию обвинили в провале Украины на мировом рынке вооружений

Экспорт оружия Украины значительно снизился из-за действий российской стороны. Об этом украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил в эфире телеканала UkrLife.

По его словам, Украина начала сдавать позиции на мировом рынке вооружений в 2014 году, когда сама стала больше нуждаться в оружии. Он также отметил, что Москва умышленно создает препятствия для заключения контрактов Киева с партнерами.

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Бадрак привел в пример переговоры Украины и Индии по вопросам поставок. Эксперт уверен, что Россия взаимодействует с военными ведомствами Индии и убеждает отказаться от контракта.

В свою очередь, по мнению вице-премьера и министра Украины по вопросам интеграции этой страны в ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина потеряла «моральное превосходство» в глазах Евросоюза. Правильнее сказать, у людей спадает с глаз пелена и исчезает иллюзия собственного превосходства, передает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияВооружение
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