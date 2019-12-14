Российскую ракету «Монолит» готовят к госиспытаниям
О готовности авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» к проведению государственных испытаний заявил Владимир Лепин, генеральный директор концерна «Техмаш», который входит в ГК «Ростех».
«Работа ведётся. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», — уточнил разработчик, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, в мае стало известно, что опытный образец ракеты «Монолит» появится в России к 2021—2022 годам, отмечает RT.
Ранее военные эксперты в эфире НСН напомнили об уникальности российской ракеты «Кинжал» и заявили о перспективах ее серийного производства.
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