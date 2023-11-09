Российским снайперам передали партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

Генеральный директор компании BespokeGun Ярослав Табольский заявил, что российским снайперам была передана партия новейших высокоточных винтовок BespokeGun Raptor Tactical .338 LM, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в комплекте с каждой винтовкой идут боеприпас, тюнинг и прицелы. Благодаря индивидуальному подбору под требования каждого стрелка обеспечивается беспрецедентная точность.

«Так как каждая винтовка в индивидуальной комплектации, отдельные партии, которые мы передаём, небольшие, но это всё серийные изделия», - подчеркнул Табольский.

Он добавил, что в ближайшее время снайперы вместе с новыми винтовками вернутся в зону проведения спецоперации.

Ранее в концерне «Калашников» заявили, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прошла квалификационные испытания и будет запущена в серийное производство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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