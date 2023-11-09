Российским снайперам передали партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

По его словам, в комплекте с каждой винтовкой идут боеприпас, тюнинг и прицелы. Благодаря индивидуальному подбору под требования каждого стрелка обеспечивается беспрецедентная точность.

«Так как каждая винтовка в индивидуальной комплектации, отдельные партии, которые мы передаём, небольшие, но это всё серийные изделия», - подчеркнул Табольский.

Он добавил, что в ближайшее время снайперы вместе с новыми винтовками вернутся в зону проведения спецоперации.

Ранее в концерне «Калашников» заявили, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прошла квалификационные испытания и будет запущена в серийное производство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

