Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем
Истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США над Балтийским морем, нарушения государственной границы РФ допущено не было. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Отмечается, что в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтики воздушную цель, для опознавания которой в воздух поднялся Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал американский бомбардировщик и сопроводил его над акваторией.
«После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что полет российского истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
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