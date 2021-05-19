Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

Истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США над Балтийским морем, нарушения государственной границы РФ допущено не было. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтики воздушную цель, для опознавания которой в воздух поднялся Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал американский бомбардировщик и сопроводил его над акваторией.

«После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что полет российского истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

