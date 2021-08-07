Российский фрегат направился в Средиземноморье

Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» проходит проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

«Экипаж фрегата совершает плановый переход из Черного моря в дальнюю морскую зону», — говорится в сообщении.

В Средиземном море судно войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ, сменив экипаж фрегата «Адмирал Макаров», который выполнял специальные задачи в дальней морской зоне с мая нынешнего года.

«Адмирал Эссен» — фрегат новой серии проекта 11356Р/М (11357). Такие корабли предназначены для уничтожения надводных судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций.

