Российский арктический сторожевой корабль станет частично беспилотным
Арктический сторожевой корабль проекта 23550 «Ермак», строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленобласти, оснастят системой управления с навигационным комплексом «Беринг», что позволит кораблю автоматически определять препятствия на пути и предлагать экипажу их обойти, передает РИА Новости.
В дальнейшем корабль сможет даже швартоваться в автоматическом режиме.
Корабль строится с июля 2020 года в интересах ФСБ РФ. Еще два аналогичных корабля строятся для Минобороны.
Как сообщалось в декабре, Тихоокеанский флот РФ получит в 2024-2028 годах шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Контракт на их поставку Минобороны РФ заключило с Амурским судостроительным заводом.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН назвал главный недостаток таких кораблей, пусть и оснащённых мощнейшими ракетами. По его словам, корвет – это корабль ближней морской зоны. Его автономность ограничена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Козак прибыл в Берлин на встречу по Украине
- МИД Украины ответил «старшему товарищу» Лукашенко за поучения Зеленского
- СМИ: Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году
- Российский арктический сторожевой корабль станет частично беспилотным
- Суд отложил допрос Голунова из-за неявки адвоката одного из обвиняемых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru