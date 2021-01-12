Российский арктический сторожевой корабль станет частично беспилотным

Арктический сторожевой корабль проекта 23550 «Ермак», строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленобласти, оснастят системой управления с навигационным комплексом «Беринг», что позволит кораблю автоматически определять препятствия на пути и предлагать экипажу их обойти, передает РИА Новости.

В дальнейшем корабль сможет даже швартоваться в автоматическом режиме.

Корабль строится с июля 2020 года в интересах ФСБ РФ. Еще два аналогичных корабля строятся для Минобороны.

Как сообщалось в декабре, Тихоокеанский флот РФ получит в 2024-2028 годах шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Контракт на их поставку Минобороны РФ заключило с Амурским судостроительным заводом.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН назвал главный недостаток таких кораблей, пусть и оснащённых мощнейшими ракетами. По его словам, корвет – это корабль ближней морской зоны. Его автономность ограничена.

