Российские войска сорвали захват ЗАЭС в рамках операции ВСУ «Короткое замыкание»

Вооружённые силы Украины не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По его словам, в октябре 2024 года были обнаружены планы операции «Короткое замыкание», которые свидетельствуют о том, что после неудачи в отношении Курской АЭС, украинские войска вернулись к попыткам взять под контроль Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

«Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован», - указал Кириллов.

Ранее в Росгвардии заявили, что рядом с Запорожской АЭС был сбит украинский беспилотник самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВСУСпецоперацияАЭС

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