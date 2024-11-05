Российские войска сорвали захват ЗАЭС в рамках операции ВСУ «Короткое замыкание»

По его словам, в октябре 2024 года были обнаружены планы операции «Короткое замыкание», которые свидетельствуют о том, что после неудачи в отношении Курской АЭС, украинские войска вернулись к попыткам взять под контроль Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

«Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован», - указал Кириллов.

Ранее в Росгвардии заявили, что рядом с Запорожской АЭС был сбит украинский беспилотник самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

