Российские войска поразили командный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Артемовске
Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба обороны.
В ведомстве отметили, что удары наносились силами «оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии».
«Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113-ти районах», - добавили в министерстве.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что потери ВСУ за минувшие сутки на лиманском направлении оставили до 90 человек убитыми и ранеными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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