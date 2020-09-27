Российские военные вернулись с учений в Армению на фоне событий в Карабахе

Основными целями стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» стали проверка боеготовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, а также повышение уровня взаимодействия войск и проверка готовности ВС РФ и партнеров к защите национальных интересов.

Командно-штабные «Кавказ-2020» проходили в Абхазии с 19 по 26 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась на полигоне «Цабал».

Ранее в воскресенье ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Минобороны Азербайджана. По данным минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла три танка и военный контингент. Минобороны Армении привели данные об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении. В НКР введено военное положение.