Российские военные вернулись с учений в Армению на фоне событий в Карабахе

Подразделения российской военной базы в Армении, участвовавшие в розыгрышах эпизодов учений «Кавказ-2020», возвратились в пункты постоянной дислокации. Об этом проинформировала пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

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Основными целями стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» стали проверка боеготовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, а также повышение уровня взаимодействия войск и проверка готовности ВС РФ и партнеров к защите национальных интересов.

Командно-штабные «Кавказ-2020» проходили в Абхазии с 19 по 26 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась на полигоне «Цабал».

Ранее в воскресенье ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Минобороны Азербайджана. По данным минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла три танка и военный контингент. Минобороны Армении привели данные об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении. В НКР введено военное положение.

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ФОТО: РИА Новости
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