Азербайджан направит на российские учения «Кавказ-2020» двух наблюдателей

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», — цитирует официальное сообщение Газета.ru.

Азербайджан стал второй страной, которая отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020», после Индии. Официальной причиной для этого в Дели назвали пандемию коронавируса. Однако, в СМИ появилась информация о том, что такое решение было принято из-за участия в российских учениях военных Китая и Пакистана. С последними у индийской стороны в прошлом году произошел конфликт на границе.

