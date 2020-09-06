Азербайджан направит на российские учения «Кавказ-2020» двух наблюдателей
Власти Азербайджана приняли решение вместо военного контингента направить на военные «Кавказ-2020» на территории России наблюдателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», — цитирует официальное сообщение Газета.ru.
Азербайджан стал второй страной, которая отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020», после Индии. Официальной причиной для этого в Дели назвали пандемию коронавируса. Однако, в СМИ появилась информация о том, что такое решение было принято из-за участия в российских учениях военных Китая и Пакистана. С последними у индийской стороны в прошлом году произошел конфликт на границе.
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