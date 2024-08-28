Российские военные уничтожили ангар с HIMARS в Сумской области
Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с украинской реактивной системой залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Экипажем самолета Воздушно-космических сил России был нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США», — указали в ведомстве.
При ударе были уничтожены пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина, автомобиль сопровождения, шесть боекомплектов реактивных снарядов. Уничтожение цели подтвердили кадры объективного контроля.
Ранее российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили личный состав, автомобильную и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru